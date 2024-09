Dolore alla spalla | quando l’artrosi richiede una visita medica

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 5 settembre 2024) La spè l’articolazione più complessa in termini di movimenti del corpo umano, nonostante non sia quella che sopporta i carichi maggiori. Approfondiamo il tema della spe delle patologie più comuni che la colpiscono con il dottor Eugenio Cesari, responsabile di Chirurgia della Spdi Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli di Bergamo. Qual è la patologia più comune che interessa la sp? Le problematiche della sppossono essere di natura degenerativa o post-traumatico. Tra quelle degenerative,della sp, o artrosi gleno-omerale, è la più diffusa. Sebbenecolpisca maggiormente articolazioni come il ginocchio, l’anca e la colonna vertebrale, anche la sppuò esserne interessata, specialmente negli anziani, negli atleti o in coloro che svolgono attività che comportano traumi o sforzi ripetuti sopra l’altezza delle spalle.