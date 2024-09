Cremona Varese Trento e Cantù A Livigno sfide tra i big del basket

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Asbarca il pallone a spicchi: nel piccolo Tibet è tempo di Valtellina Summer League. In una località ad alta vocazione sportiva qual è, ormai patria di un po’ tutti gli sport outdoor e indoor grazie anche a strutture all’avanguardia e al centro Coni di Aquagranda, arriva anche ilprofessionistico. Stasera prende il via la settimana del grandegriffato Valtellina Summer League, la kermesse turistico sportiva promossa da Apf Valtellina che ha quale scopo quello di implementare i numeri del turismo in provincia di Sondrio attraverso l’organizzazione di camp e di partite e tornei die volley di altissimo livello.per la prima volta organizza una serie di partite amichevoli tra squadre professionistiche.