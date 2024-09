Come usare al meglio i 4600 FC Points della Ultimate di FC 25 VIDEO

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il 20 settembre segna l’arrivo tanto atteso di FC 25 per chi ha scelto laEdition, e con essa una serie di vantaggi esclusivi per iniziare alla stagione calcistica virtuale. Tra questi, iFCrappresentano una risorsa preziosa per costruire la tua squadra dei sogni o per iniziare alil mercato in FC 25. Saperli utilizzare alpuò fare la differenza tra un inizio di stagione trionfale e uno sotto tono. In questo, esploreremomassimizzare l’efficacia di questi punti, garantendoti un vantaggio competitivo fin dal primo giorno. Quando esce FC 25? FC 25 sarà disponibile ufficialmente dal 27 settembre 2024. Ma sarà possibile giocare sin dal 20 settembre, ben 7 giorni prima.