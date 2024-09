Castellammare di Stabia | controlli della Polizia di Stato Carabinieri Guardia Costiera e Polizia Locale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024)di: Operazione Interforze sul Litorale. Denunce, Sanzioni e Sequestri per Occupazione Abusiva Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato didi, i militari dell’Arma dei, personaleCapitaneria di Porto didi, hanno effettuato un servizio finalizzato al controllo e alla sicurezza sul litorale stabiese. Nel corso dell’attività , sono state denunciate 3 persone per abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà , invasione di terreni o edifici, ed esercizio abusivo di attività commerciale, elevando sanzioni per oltre 5000 euro.Infine, gli operatori hanno sottoposto a sequestro 337 lettini prendisole, 85 ombrelloni e 78 sedie.