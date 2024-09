Caso Sangiuliano l’intervista del ministro al Tg1 approda in commissione di Vigilanza Rai

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) I 20 minuti di intervista al Tg1 (anticipati anche in apertura del telegiornale) deldella Cultura, Gennaro, arrivano indiRai. Quella lunga intervista del direttore Gianmarco Chiocchi durante la quale ilha dato la sua versione dei fatti sulla vicenda della (non) collaboratrice Maria Rosaria Boccia, ha infatti scatenato la reazione dura delle opposizioni hanno denunciato “l’uso personalistico” della tv pubblica. “Suldeldi Gennaroal Tg1 sono diverse le richieste dei gruppi affinché la questione venga affrontata indi”, ha annunciato la presidente Barbara Floridia sottolineando che convocherà “con la massima urgenza un ufficio di presidenza per affrontare ile consentire ai gruppi di intervenire e porre le richieste che riterranno opportune”.