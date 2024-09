Caso Boccia nuova rivelazione della ex non consigliera | Sangiuliano ricattato

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 settembre 2024) “Ci sono alcune persone che ricattano il ministro per delle agevolazioni che hanno avuto”. Parola di Maria Rosaria, che ieri è apparsa in una video-intervista su La Stampa. “Io eci siamo conosciuti il 5 agosto 2023”, ha raccontato l’imprenditrice che fa tremare il governo Meloni, confermando tutto quanto postato negli ultimi giorni dalla sua pagina Instagram. Spese di viaggio e documenti riservati A partire dalla firma sulla nomina (negata e poi ammessa da “Genny”), tanto che, afferma, “lo accompagnavo daper i grandi eventi”, dice. Circa le trasferte aggiunge: “Ho sempre saputo che pagava il ministero come possono sottolineare ed evidenziare le mail che ho ricevuto dal capo segreteria”.