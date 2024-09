Asteroide sui cieli delle Filippine cosa è successo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un piccolo, denominato 2024 RW1, è entrato in collisione con l’atmosfera terrestre sopra l’isola di Luzon, nelle, il 4 settembre 2024. Il corpo celeste, del diametro di circa un metro, si è disintegrato completamente, generando un fenomeno visivo spettacolare simile a una palla di fuoco. L’evento, che non ha comportato alcun pericolo per la popolazione, è stato seguito con attenzione dagli astronomi e osservatori internazionali. Scoperta dell’L’è stato scoperto appena poche ore prima dell’impatto dai telescopi del Catalina Sky Survey, un progetto finanziato dalla NASA per il monitoraggio degli oggetti vicini alla Terra. Questa scoperta è stata particolarmente rilevante poiché gli scienziati hanno identificato soltanto 9 asteroidi di piccole dimensioni fra quelli che sono entrati in collisione con la Terra.