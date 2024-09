ARCANE | trailer ufficiale della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 5 settembre 2024)Netflix e Riot Games hanno pubblicato il, insieme a nuove immagini, per il secondo e ultimo capitolo di. L’esplosivoè accompagnato dalla collaborazione con Ashnikko per “Paint The Town Blue”, il primo singolocolonna sonora originaledidi Riot Games / Virgin Music Group. “Paint The Town Blue” ha debuttato oggi insieme ale i fan possono ascoltare il singolo qui. La serie vincitrice del Primetime Emmy Award torna a novembre, solo su Netflix. Non perdetevi le prossime news sudurante il GEEKED WEEK LIVE FAN EVENT giovedì 19 settembre! A PROPOSITODIIn questo capitolo finale, l’attacco di Jinx al Consiglio getta le basi per una terribile escalation del conflitto tra Piltover e Zaun.