A Palermo una mostra fotografica per celebrare culto di Santa Rosalia

(Di giovedì 5 settembre 2024)(ITALPRESS) – Sono Antonino Costa, Igor Petyx e Maria Lannino i vincitori del Concorso fotograficorifiorisce con. Un concorso indetto dal Comune diin occasione del 400esimo anniversario del Festino dicome testimonianza di una grande celebrazione che rende omaggio al capoluogo siciliano e con la volontà di realizzare un documento storico capace di fissare nella memoria di palermitani, siciliani e turisti un avvenimento unico, proprio come fa uno scatto fotografico. “E’ un viaggio fra le emozioni del Festino numero 400 – afferma il Sindaco diRoberto Lagalla – attraverso lo sguardo di fotografi e giornalisti che ringrazio per il loro essere stati narratori attenti e appassionati e per aver permesso la realizzazione di questo progetto.