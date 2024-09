Ue | Meloni ‘non isolati collaborazione con Von der Leyen per Fitto portafoglio di peso’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Tra giugno e luglio abbiamo vissuto lo spartiacque della nomina degli incarichi di vertice dell?Ue. Come sapete, io ho espresso in sede di Consiglio europeo le mie perplessità rispetto alla scelta di conservare lo status quo come se i cittadini europei non avessero votato. E poi, nel passaggio parlamentare, la nostra delegazione ha riaffermato la nostra coerenza votando contro la riconferma di Ursula von deralla guida della Commissione europea”. Così Giorgia, a quanto si apprende, all’esecutivo di Fdi. “Più che per la von derma per la maggioranza arcobaleno che la stava sostenendo. Votare a favore di un programma politico sbilanciato a sinistra con l?apertura ai Verdi avrebbe significato tradire il mandato ricevuto dagli italiani”.