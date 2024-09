Trick Williams e Pete Dunne si affronteranno in un Last Man Standing il vincitore andrà contro Ethan Page per il titolo NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La rivalità traha raggiunto il culmine nell’episodio del 3 settembre di WWE NXT.si sono affrontati nel backstage per la maggior parte della puntata del 3 settembre di WWE NXT, finché Ava, stanca della situazione, li ha mandati sul ring per combattere. Il loro match non ha avuto un esito conclusivo, poiché si è concluso con un doppio count-out dopo che entrambi sono crollati sul tavolo dei commentatori e hanno continuato a lottare anche dopo. Nuova stipulazione per settimana prossima Ava ha quindi annunciato che i due siin unManMatch nella prossima puntata di NXT. Ildi quel match affronteràper ilNXT il 1° ottobre all’Allstate Arena di Chicago, quando NXT farà il suo debutto sulla rete televisiva CW.. MAN.