Tragedia sulla strada l’impatto fatale | non ce l’ha fatta il virologo Angelo Russo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Purtroppo è lui”. Lutto nella sanità italiana: è morto nella notte il. Sconcerto e dolore per la grave perdita in tutto il Paese. Aveva solo 39 anni, ma nonostante la giovane età era già una figura importante nel mondo della medicina.: la notizia è stata confermata poco fa dalle autorità. Ilè deceduto a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto nella serata del 3 settembre in pieno centro abitato, a Castellammare di Stabia. Come riporta la stampa locale, “gli abitanti del posto hanno solo sentito il forte rumore di una frenata o forse era semplicemente la moto che continuava la sua corsa, dopo che la vittima era stata sbalzata sull’asfalto”. Leggi anche: “Li hanno trovati”.