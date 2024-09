Serie turca Bizi Birle?tiren Hayat trama

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Birle?tirenin onda dal 9 settembre sul canale turco kanal D. Questa rientra tra legiornaliere del canale, al momento è la seconda dopoYalanMünevver Han?m (Nilgün Kasapba?o?lu), che proviene da una famiglia nobile, vive con la sua fedele domestica Suzan nella sua villa, che, nonostante l’età, è ancora sfarzosa. Una notte, una bambina lasciata alla porta della villa dalla sorella maggiore cambierà completamente non solo la vita di Münevver, ma anche quella di molte altre persone. La piccola Mine è la nipote di Münevver, della cui esistenza quest’ultima non è a conoscenza. La signora Münevver resta sorpresa nel vedere la collana al collo di Mine e si mette alla ricerca di sua figlia, che non la chiama da anni.