Sciopero dei treni domenica poi lunedì tocca a bus e e tram

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Firenze, 4 settembre 2024 – Ondata di scioperi nel settore trasporti e sono ormai continui i disagi per i viaggiatori. Astensioni dal lavoro a ripetizione sia per il trasporto pubblico locale che quello ferroviario che, passato agosto, ricominciano a tambur battente. Giorni caldi in arrivo: mentre per9 settembre è già annunciato unodel trasporto pubblico locale, il giorno prima (8) loriguarderà i. Lonazionale del personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord scatterà alle 3 di8 e durerà fino alle 2 di9 settembre. Ipotranno subire cancellazioni o variazioni. L’agitazione sindacale – infomatalia - può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.