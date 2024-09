Reazione a Catena i Made in Meda danno la risposta finale? E alle loro spalle gelo in studio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Eccoci ancora a, il game-show condotto da Pino Insegno su Rai 1, il programma campione di ascolti che porta dritto dritto al Tg1. La puntata in questione del gioco delle parole e dellecatene è quella di oggi, mercoledì 4 agosto. Infanno capolino i campioni in carica, iin, terzetto composto da Giulia, Patrick e Filippo. A sfidarli ecco le Ciaccie: Fabiano, Flavia e Serena. La partita è avvincente, combattuta. Ma per gli sfidanti niente da fare: si confermano campioni iin, che si qualificano all'Ultima, il giocoin cui in palio c'è il montepremi, con oltre 121mila euro. Taglio dopo taglio, ecco che arrivano all'ultimo atto con oltre 30mila euro, che calano a 15.125 in virtù dell'acquisto del terzo elemento. E così ecco il rebus da risolvere: sospeso, "co", e abbattuto.