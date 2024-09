Perugia cessione del club vicina | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ore decisive aper il trasferimento delle quote societarie da Massimiliano Santopadre, attuale presidente, all’argentino Javier Faroni. Tra oggi e domani dovrebbe chiudersi quindi la trattativa per latotale del. Da parte degli argentini sembra ci sia tutta la volontà di portare velocemente a termine la trattativa che ha subito uno stop in quanto dalla chiusura della due diligence è emerso uno sbilancio, rispetto alle cifre apposte sul preliminare di vendita, di circa 500 mila euro. Gli emissari di Faroni incontreranno quindi Santopadre a Fiano Romano nelle prossime ore per stipulare il contratto definitivo. L'articolodelstaCalcioWeb.