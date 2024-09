Perché l’intelligenza artificiale non può fare arte

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Roald Dahl nel 1953 pubblicò The Great Automatic Grammatizator, un racconto breve su un ingegnere che aveva il sogno di diventare uno scrittore. Un giorno, dopo aver finito di costruire la macchina calcolatrice più veloce del mondo, l'ingegnere si rende conto che "la grammatica inglese è governata da regole che sono quasi matematiche nella loro severità". Così decide di costruire una macchina per scrivere narrativa in grado di produrre un racconto breve di cinquemila parole in trenta secondi; per scrivere un romanzo impiega quindici minuti e richiede all'operatore di manipolare maniglie e pedali, come se stesse guidando un'auto. Il risultato è un’ampia gamma di romanzi diventati così popolari che, nel giro di un anno, metà della narrativa pubblicata in inglese è un prodotto dell'invenzione dell'ingegnere.