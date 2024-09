Patuanelli M5s | Castellone sbaglia ecco come entrammo nel governo Draghi Assemblea costituente? È democrazia partecipativa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’del Movimento 5 Stelle, che ha preso avvio con la prime delle tre fasi, continua a tenere banco tra iscritti e simpatizzanti ed ovviamente tra gli eletti. “Cosa c’è di più ampio, partecipativo e più vicino alladiretta, che è uno dei pilastri del Movimento 5 Stelle, del percorso che stiamo facendo? Io non riesco a capirlo”. Così Stefanodurante un’intervista a ilfattoquotidiano.it, parla dell’M5S che vede il duro confronto tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte. E alle accuse di ‘grillicidio’ arrivate da ex parlamentari e da parlamentari in carica, il senatore replica ricordando alcuni dei momenti più difficili vissuti dal momento all’interno dei palazzi romani, ovvero la nascita del