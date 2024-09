Papa Francesco contro il respingimento degli immigrati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)pensa ai migranti e alle loro tragedie anche sull’aereo che lo porta lontanissimo, in Asia e Oceania. Si è commosso per due regali dei cronisti. Uno consegnato da Clément Melki, corrispondente dell’agenzia “France Press” che per quindici giorni ha seguito l’opera della ong “Mediterranea Saving Humans” sulla nave “Mar Jonio”: ha regalato una torcia, una di quelle che i profughi in mare aperto usano per trovare la via di casa o per farsi intercettare durante i naufragi. “Mi sta molto a cuore questo” dice. “Respingere i migranti è peccato grave; mari e deserti non siano cimiteri” dice all’udienza generale del 28 agosto 2024. Non servono leggi restrittive o la militarizzazione delle frontiere, ma «vie di accesso sicure e regolari e una governance globale delle migrazioni fondata sulla giustizia, sulla fratellanza e sulla solidarietà”.