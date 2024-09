Omicidio nel Milanese coinvolti due capi ultrà dell' Inter

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L'a Cernusco sul Naviglio, nel, è avvenuto tra dueisti al termine di una lite. La vittima è Antonio Bellocco, di 39 anni, mentre il ferito è Andrea Beretta, 49 anni, attuale capo degli ultras nerazzurri. Non ci sono altre persone coinvolte. Secondo le prime informazioni, la lite tra i duesarebbe scoppiata all'uscitaa palestra, una scuola di pugilato in via Besozzi 2, dove si erano andati ad allenare. Al culmine'alterco, dentro una vettura Smart parcheggiata a ridosso del cortile, Bellocco avrebbe sparato con una pistola a Beretta, colpito a una gamba che a sua volta ha accoltellato Bellocco alla gola, uccidendolo. Soccorso dal 118, Beretta è stato portato in codice giallo all'ospedale San Raffaele di Milano. La vittima, Antonio Bellocco, è considerato l'erede'omonima famiglia 'ndranghetista, basata a Rosarno (Reggio Calabria).