Niente nozze tra colleghi allo Ior la Banca vaticana non fa sconti alla coppia di dipendenti | uno dei due dovrà lasciare

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il regolamento dell’Istituto per le opere religiose (Ior, la) è chiaro: duenon si possono sposare tra di loro. Se si dovesse presentare una situazione simile, uno dei due coniugi deve essere licenziato. Nonostante l’esplicito divieto, unadiha deciso di celebrare le. No alle fedi al dito se entrambi gli sposi lavorano presso lo Ior. Al massimo viene lasciata la possibilità di scegliere chi, tra il marito e la moglie, debba rinunciaresua posizione. Una indicazione che lo Ior ha aggiunto non molto tempo fa al suo regolamento ufficiale. «Attraverso questa norma», spiega la stessa, «l’obiettivo dell’istituto è esclusivamente quello di garantire condizioni di parità di trattamento tra tutto il personale dipendente». Lo Ior effettivamente è unaunica nel suo genere.