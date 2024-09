Musica e teatro Villa Burba si riaccende

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ripartono da domenica gli appuntamenti del progetto "Crisalidi - spazi culturali in evoluzione". Ideato per valorizzaredi Rho come location culturale e la sua rinascita dopo i restauri del 2023, il progetto coinvolge molte associazioni rhodensi che hanno risposto alla “chiamata” dell’amministrazione comunale. Il primo appuntamento del mese di settembre è domenica alle 16.30 nella Sala del Camino con l’Accademiale Stabat Mater che propone “C’era una nota”, fiabale condal vivo e narratore. Dal 13 al 15 settembre, nelle sale dellae nel parco, il Comune con l’associazione Camminante e Whynot lancerà il mini festival di arti performative “Bozzoli”.