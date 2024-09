Michele e Millie Temptation Island chi sono? Lei sotto accusa

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 4 settembre 2024) In questi giorni,ha spoilerato in anteprima le coppie che prenderanno parte alla nuova edizione del docu-show. Per quanto riguarda gli ultimi due partecipanti, però, è stato il settimanale Chi a rivelare la loro identità . La settima nonché ultima coppia diè formata da. I dueoriginari di Rimini e stanno insieme da quasi due anni. Malgrado questo, non hanno ancora preso la decisione importante di andare a convivere. Il motivo risiede nel fatto che tra di loro cialcune divergenze caratteriali che spingono soprattutto lui a dubitare dei sentimenti della sua compagna. Riuscirà il programma a dare una svolta al loro rapporto? Chie perché partecipano aLa settima e ultima coppia diè composta da