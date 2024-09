Maltempo sulla Bergamasca in Val Brembana alberi caduti bloccano la strada

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Val. Una nuova ondata dicolpisce la: questa sera (mercoledì 4 settembre) un violento temporale ha causato danni in particolare in Val, cone allagamenti segnalatiStatale tra San Pellegrino e Zogno. In azione i Vigili del fuoco del distaccamento di Zogno per rimuovere i rami e glichela regolare circolazione della auto. Foto dal gruppo Facebook Valledi tutto di più Un secondo intervento dei pompieri a Mapello, dove in via Europa madre e figlia sono rimaste bloccate in macchina durante il temporale. Sarebbe stato anche in questo caso un albero caduto per l’impeto della pioggia a non permettere l’uscita dall’auto: le due comunque non sono rimaste ferite.