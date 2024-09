La stagione turistica | Soddisfatti gran lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un’estate positiva per le prenotazioni al Golfo del Sole. La struttura del Golfo del Sole, Hotel & Holiday Resort, in località Pratoranieri a Follonica fa parte del gruppo svizzero Reka, leader internazionale nel settore ricettivo, che ogni anno accoglie migliaia di turisti provenienti perparte dalla Svizzera. Ed è proprio la notorietà del gruppo svizzero assieme alle attività di marketing e promozione da loro promosse a garantire un flusso turistico sempre positivo durante la, da aprile al 20 ottobre. "Laper la nostra struttura è stata molto positiva – spiega il Direttore del Golfo del Sole, Paulo Vasco –. Abbiamo registrato solamente un 5% in meno di pernottamenti nel mese di agosto. Per il resto abbiamo avuto un’ottima occupazione generale. Siamo sulla linea dello scorso anno.