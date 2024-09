Jenna Ortega vuole più franchise al femminile | Non un James Bond donna

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 4 settembre 2024)ha recentemente espresso il desiderio di vedere piùoriginali guidati da donne, piuttosto che limitarsi a spinoff derivati daesistenti guidati da eroi maschili. Durante un’intervista con MTV, nel corso della promozione di “Beetlejuice Beetlejuice”, le è stato chiesto se avrebbe preso in considerazione l’idea di interpretare un eventuale revival di “Edward mani di forbice” come Edith mani di forbice.ha risposto che preferirebbe essere la protagonista di uncome personaggio originale. Adoro il fatto che oggi ci siano molte più protagoniste femminili, penso che sia una cosa così speciale. Ma dovremmo avere il nostro. Non mi piace quando si tratta di uno spinoff, non voglio vedere ‘Jamie’. Capisci? Voglio vedere un’altratosta.