Il disperato appello dei residenti | Urla e schiamazzi tutta la notte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) di Stefano Guidoni Un’altradi ordinaria follia quella tra sabato e domenica, segnata dae sfociata in un acceso faccia a faccia tra due giovani ragazze, a cui pare abbiano preso parte anche i genitori, chi alimentando la lite e chi provando a distendere gli animi. Il fatto è accaduto tra via Zoppi e via Cavour ed è terminato in piazza Portone con l’intervento delle forze dell’ordine e di un mezzo di soccorso. Ad assistere tra gli altri, anche iaffacciati a finestre e terrazzi, che lamentano "di non poterne più di episodi che minano la nostra tranquillità fino afonda". Delle due giovani protagoniste, spalleggiate da amiche e amici, una di loro sembra che abbia rimediato anche uno schiaffo, fatto sta che la lite è degenerata in spintoni, offese e