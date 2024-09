Fabbrica del programma il via dalla Festa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dai fasti dell’Ulivo e della stagione prodiana, alle prossime Regionali dell’Emilia-Romagna. Si apre l’ormai famosadel, "un percorso che stiamo discutendo con il candidato di centrosinistra Michele de Pascale, ed è già stato fissato un incontro, venerdì, per confrontarci". L’assessore regionale al Lavoro, responsabile della ’del’, Vincenzo Colla, illustra dal palco delladell’Unità assieme al segretario regionale del Pd Luigi Tosiani, la road map dei temi chiave della campagna elettorale, cioè le fondamenta della ’’. Ma non si tratta solo di misure spot, ma dell’ossatura di quello che sarà ildi governo dell’Emilia-Romagna che passerà poi al vaglio dei partiti della coalizione di centrosinistra per poi arrivare, dopo una serie di appuntamenti e tavoli tematici, alla firma di patto per l’Emilia-Romagna.