Difetti in un lotto di Simmenthal il Ministero della Salute ne ordina il ritiro dai supermercati a scopo precauzionale | ecco il motivo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ritirato daiuncarne in scatola. La disposizione è arrivata dal, che ha motivato ilspiegando che è stato notato un difetto di chiusura delle lattine. Il comunicato è stato rilasciato oggi, 4 settembre, con la specifica del numero di, G156, e del luogo di produzione, ovvero Aprilia, in provincia di Latina. Ilè stato effettuato, si legge sul comunicato, “a, al fine di evitare un eventuale rischio per la, si raccomanda di non consumare il prodotto con ilsopra indicato e di restituirlo al punto vendita di acquisto“, specifica il. L'articoloin undi, ilneildai“a”:ilproviene da Il Fatto Quotidiano.