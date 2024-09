Con Renzi si perde | il sondaggio del Fatto sull’alleanza addio a un elettore su quattro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Consi. Anzi, di più: se si alleasse con Italia Viva, il Partito Democraticorebbe unsu. Mentre l’82% dell’elettorato del Movimento 5 Stelle potrebbe non votarlo. Una percentuale che scende (si fa per dire) al 63% per Alleanza Verde Sinistra. I risultati emergono da uncommissionato dalQuotidiano a Cluster17, società francese di rilevazioni, ed è stato effettuato tra il 30 agosto e il 2 settembre su un campione di 1014 persone. E i numeri sono piuttosto chiari: il 59% dell’elettorato complessivo si dice “contrario” alche Avs, Pd e M5S «concludano un’alleanza elettorale con Matteoe il suo partito Italia Viva». Il no aE la percentuale sale, arrivando al 65%, tra l’elettorato di centrosinistra. Con risultati impressionanti: dicono no ail 78% dei 5 Stelle, il 65% di Avs e il 53% del Pd.