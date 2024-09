Baracche a fuoco sotto il cavalcavia | morto un uomo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La scorsa notte undi 55 anni, senza fissa dimora e di origini romene, ha perso la vita in un incendio che ha coinvolto alcuneutilizzate come dormitori di fortunaundella superstrada Fi-Pi-Li, nella zona di Stagno, tra i comuni di Livorno e Collesalvetti. L'allarme è stato dato da due volontari della Misericordia di Montenero e della Pubblica Assistenza di Collesalvetti, che hanno notato le fiamme mentre transitavano sulla superstrada. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del, la polizia, un'ambulanza e un'automedica. Una volta domato l'incendio, i vigili delhanno trovato il corpo senza vita dell'all'interno di una delle. Sono in corso accertamenti tecnici per determinare le cause precise del rogo.