Atletica Duplantis e Ingebrigtsen infiammano la Diamond League a Zurigo Furlani Fabbri e Simonelli all’assalto

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Lasbarca aper l’ultima tappa prima delle finali, che si disputeranno a Bruxelles (Belgio) il 13 e il 14 settembre. L’appuntamento allo Stadio Letzigrund della località svizzera è per giovedì 5 settembre, quando vedremo all’opera anche cinque italiani, desiderosi di mettersi in luce in questo storico appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Mattiavuole essere grande protagonista nella gara di salto in lungo: la medaglia di bronzo delle Olimpiadi di Parigi 2024 incrocerà ancora una volta il greco Miltiadis Tentoglou (trionfatore ai Giochi) e il giamaicano Wayne Pinnock (argento a cinque cerchi) con il chiaro intento di conquistare punti importanti per rientrare tra i migliori sei della classifica generale che settimana prossima si giocheranno il diamantone.