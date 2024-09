A Meloni e Schlein serve più coraggio in politica estera La versione di Mayer

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La leadership di Giorgiaal governo e quella di Ellyall’opposizione presentano un’identica debolezza: la. La spina nel fianco della prima, presidente del Consiglio e leader di Fratelli d’Italia, è notoriamente la Lega di Matteo Salvini. La seconda, leader del Partito democratico, invece, è in difficoltà a causa delle posizioni filorusse di Giuseppe Conte, alla guida del Movimento 5 Stelle, e delle manovre della sinistra all’interno del suo partito. In questi giorni, il Partito democratico ha commesso un errore grave che rischia di compromettere seriamente la sua reputazione internazionale. L’accordo con il Movimento 5 Stelle per la candidatura di Andrea Orlando alla presidenza della Liguria coincide con l’evidente affievolimento della solidarietàe militare all’Ucraina, espresso in particolare dal capo dei senatori dem, Francesco Boccia.