US Open 2024 Swiatek festeggia la 100a Slam ed ora sfida Pegula Muchova elimina Paolini Haddad Maia ai quarti

(Di martedì 3 settembre 2024) Si è completato il tabellone deidi finale dello USfemminile. Alla centesima partitadella carriera, Igaconquista la sua vittoria numero ottantotto. La polacca continua a non lasciare set alle avversarie, dominando anche contro la russa Liudmila Samsonova con il punteggio di 6-4 6-1. Una partita che ha visto la numero uno del mondo alzare il proprio livello in maniera inarrestabile dalla fine del primo set, vincendo ben sette game consecutivi, con una striscia che ha fatto calare il sipario sul match. Neidi finalese la vedrà con una delle giocatrici più in forma del mondo, Jessica. L’americana ha vinto il 1000 di Toronto e poi fatto finale a Cincinnati, presentandosi a New York con grandi ambizioni e con il desiderio di conquistare la prima semifinaledella carriera.