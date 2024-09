Un tonfo che ha fatto tremare la terra Felice cade mentre sta lavorando sulla scala | morto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 3 settembre 2024) Un tragico incidente sul lavoro ha scosso la comunità di Cesano Maderno il 2 settembre 2024, quandoCilio, un uomo di 75 anni e titolare di un’impresa individuale, ha perso la vita dopo essere caduto da una. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:36 in un cantiere edile situato in via Geremia Bonomelli, dove Cilio stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un ex edificio industriale destinato a diventare un’abitazione.Cilio, che stavada solo, si trovava su unaa pioliinstallava impianti. >> “Perché ha ucciso il padre per ultimo”. Strage di Paderno, ipotesi agghiacciante: “Non è stato un caso” Secondo le prime ricostruzioni, lanon era fissata e, durante l’operazione, si è mossa, causando la caduta dell’uomo da un’altezza di oltre 2,5 metri.