Suicidio al carcere di Benevento Camera Penale | Una sconfitta dello stato

(Di martedì 3 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLadiesprime costernazione e preoccupazione per quanto accaduto ieri presso la Casa Circondariale di. Si tratta dell’ennesimonelle carceri italiane (dall’inizio dell’anno ben 68) a riprova della condizione ormai non più tollerabile in cui versa la detenzione inframuraria nel nostro Paese. Le visite effettuate dalle nostre delegazioni il 5, il 20 ed il 31 agosto avevano fatto emergere criticità e problematiche sia ache ad Ariano Irpino, ma la morte del detenuto (l’ennesimo) avvenuta ieri deve far interrogare Governo e istituzioni su quella che a tutti gli effetti è ormai la “”di fronte ai propri obblighi costituzionali.