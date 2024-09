Strage Paderno il 17enne | È stato un atto di emancipazione ma non pensavo a uccidere

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 3 settembre 2024) "Vivevo questo disagio, un'angoscia esistenziale, ma nondi arrivare a, non mi so spiegare cosa mi sia scattato quella sera, purtroppo è successo". Sono queste le parole che ilche ha ucciso il padre, la madre e il fratello di 12 anni aDugnano, nel milanese, ha ripetuto a chi lo ha incontrato oggi, 3 settembre, nel centro di prima accoglienza del carcere minorile Beccaria. Il suo legale di fiducia, l'avvocato Amedeo Rizza, ha spiegato: "È provato, sta prendendo consapevolezza di ciò che ha f, anche se non riesce a darsi una spiegazione". Durante il secondo interrogatorio, il ragazzo ha però parlato di una sorta didi "", inquadrando in qualche modo meglio rispetto al primo interrogatorio le ragioni del gesto.