Stadio Milan importante novità sul fronte San Donato | ecco di cosa si tratta  Il punto

(Di martedì 3 settembre 2024), arrivano importanti passi in avanti sulnuovo impianto a SandisiIlprosegue spedito verso la realizzazione del nuovoa Sane il club di via Aldo Rossi ha compiuto un altro passoper quanto riguarda le fasi che daranno poi vita alla costruzione dell’impianto. Entro la metà di settembre, infatti, l’area San Francesco, che ospiterà lo, sarà interamente recintata, per delimitare la zona utile per i lavori. Questo step è moltoin quanto segna un passaggio chiave che precederà la fase di in cui verrà gettato il primo mattoncino. Il Diavolo ha scelto l’area San Francesco per la posizione strategica e dopo aver effettuato un’attenta valutazione ambientale strategica.