Rivelati i piani per il ritorno di Charlotte Flair

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 3 settembre 2024), assente dalle scene a causa di un infortunio al ginocchio subito durante l’episodio di Friday Night SmackDown dell’8 dicembre 2023, ha recentemente fatto chiarezza sui suoidi. Dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico poco dopo l’infortunio,ha lavorato diligentemente alla sua riabilitazione, e i suoi progressi sono stati rapidi e costanti. Solo 14 giorni dopo l’operazione, ha già ripreso ad allenarsi in palestra e ha iniziato a fare training presso il WWE Performance Center, superando le tempistiche previste per il recupero. Idella WWE per ildiSecondo Viper Reports, la WWE sta considerando di inserirein una futura sfida contro Nia Jax, con la possibilità che questa storyline si evolva in un match di alto profilo contro Tiffany Stratton in un prossimo Premium Live Event.