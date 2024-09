Piante sofferenti dopo l’estate come curarle e recuperarle

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 3 settembre 2024)mette a dura prova le, anche quelle da interno: è difficile trovare il giusto equilibrio tra esposizione solare, quantità d’acqua e umidità nell’aria per far sì che possano continuare a crescere rigogliose. A maggior ragione se, partendo per le vacanze, dovete affidarvi a sistemi di irrigazione fai da te o a qualche vicino volenteroso che si dedichi ad annaffiare le vostre. Se al vostro ritorno le trovate, non dovete preoccuparvi: ci sono alcuni stratagemmi davvero efficaci per recuperare qualsiasi tipo di pianta. Scopriamoli insieme. Perché lein estate soffrono Per quanto impegno prodighiate nei confronti delle vostre, queste ultime in estate generalmente soffrono: il caldo rovente, un’irrigazione sbagliata (scarsa o addirittura eccessiva), un’esposizione non adeguata o qualche cura in meno possono provocare danni alla vegetazione.