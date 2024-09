Osimhen al Galatasaray | affare fatto! Prestito con opzione e clausola a gennaio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 3 settembre 2024) Victorlascia il Napoli per il. Contratto di 4 mesi rinnovabile fino a giugno, conrescissoria da 75 milioni attivabile a. Ilha piazzato il colpo: Victorè un nuovo giocatore del club turco. L’operazione lampo si è conclusa nelle ultime ore, con il bomber nigeriano che lascia il Napoli in. Buchi Laba, giornalista vicino a, ha svelato su X i dettagli dell’accordo: “Stipendio 100% coperto dal(stesso stipendio che guadagnava al Napoli);di 4 mesi ma che può essere attivato per una stagione completa; nuovarescissoria da 75 milioni di euro che può essere attivata a2025, con ilche viene tagliato; visite mediche in corso”. Il trasferimento permette adi non restare ai margini della rosa del Napoli, garantendogli continuità di gioco.