Omaggio a Puccini all’Emiciclo di Sant’Ubaldo

(Di martedì 3 settembre 2024) GUBBIO – La magia del concertodella Basilica di, a Gubbio torna anche quest’anno. L’appuntamento è per venerdì, alle 18.30. Voluto e sostenuto da Fondazione Perugia, l’evento è organizzato dal progetto “all’Umbria“ e vedrà esibirsi cinque artisti in uno specialea Giacomoa 100 anni dalla morte. L’ingresso è libero fino a esaurimento della capienza. Di fronte allo splendido panorama del Monte Ingino, a esibirsi sul palco saranno i tenori David Sotgiu e Francesco Panni, la soprano Francesca Bruni e il giovanissimo cantore Mattia Tognoloni. Al pianoforte Stefano Ragni. In scaletta le più famose arie delle opere di Giacomo, scomparso il 29 novembre 1924.