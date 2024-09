Nanoparticelle d’oro per cura e diagnosi di tumori alla vescica

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 3 settembre 2024) Testate l’efficacia e la sicurezza di(gold nanorods) per individuare ed eliminare, inferiori ad 1 millimetro, fino ad ora invisibili e responsabili delle recidive. E’ quanto ha dimostrato un gruppo internazionale di ricercatori coordinati da Massimo Alfano, Unità di microambiente extracellulare dell’Istituto di Ricerca Urologica (URI), Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, in uno studio condotto su cavie di laboratorio. Sono oltre mezzo milione ogni anno le nuovedi tumore, che non solo è la decima neoplasia più diffusa al mondo, ma anche una delle più difficili dare, da un lato a causa della resistenzaterapia, dall’altro a causa della presenza della cosiddetta “malattia residua”.