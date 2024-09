Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 3 settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 3 settembre 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024: Ariete Fino a domani sera Marte è ancora in Gemelli, nella mente e nel vostro cuore. Con lo spirito giusto affrontate Luna nuova in Vergine, grande protagonista di questoper tutti segni, per voi è come una pietra di granito da collocare nell'ambiente del lavoro e delle attività professionali o affaristiche. Non rinunciate a niente, andrete con vigore verso qualche nuova disciplina che vi riveli aspetti che non conoscete e che sono stimolanti per la vostra crescita. Toro Il trigono Sole-Luna-Plutone, è un aspetto che offre ai tre segni di terra l'occasione di rinnovare o anche di stravolgere il presente.