La magia dei viaggi e della scrittura | c’è ancora tempo per iscriversi al concorso letterario della DMO Borghi Etruschi

(Di martedì 3 settembre 2024) L’amore per la, unito alla passione per i, la voglia di esplorare, scoprire, conoscere e, perché no, raccontare la propria esperienza come un diario dio da condividere con gli altri. Per questo la DMOha lanciato, in occasioneGiornata Mondiale del Turismo, unper mettersi alla prova nell’ambito deiche ci hanno lasciato il segno. I racconti più belli saranno valutati e selezionati da un’apposita giuria (composta da Eleonora Visconti, Marco Destro, Giorgio Ripan), nominata dal PresidenteDMO; gli autori riceveranno il riconoscimento nella cerimonia che si terrà il 27 settembre a Roma. Madrina dell’evento sarà Flavia Mantovan, artista ed ex concorrente finalista di Miss Italia.