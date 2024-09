Incubo di Italia e Australia la confessione choc del pedofilo seriale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 3 settembre 2024) 307 bambini vittime di violenza tra Pisa, Brisbane e Sidney. Tutti minori abusati mentre si trovavano in un luogo protetto, il centro di infanzia dove venivano lasciati dai genitori. È lashock di Ashley Paul Griffith, uno dei pedofili più ricercati del pianeta. 46 anni, originario della cittàna di Gold Coast. L'uomo ha sfruttato per anni la sua professione di educatore per molestare tra il 2007 e il 2022 i piccoli che gli erano stati affidati. L'uomo sul cui capo pendono accuse gravissime – 90 episodi di comportamento illecito e indecente nei confronti bambini di età inferiore ai 12 anni, 28 capi di imputazione per stupro e 67 capi di imputazione per produzione di materiale di sfruttamento minorile – avrebbe agito indisturbato per anni traprima di essere arrestato nell'agosto del 2023.