Il Mumec il museo dei mezzi di comunicazione di via Ricasoli svela l’offerta didattica

(Di martedì 3 settembre 2024) Arezzo, 3 settembre 2024 – Appuntamento alildeididi viaad Arezzo sabato 7 settembre 2024, quando si svolgerà l’open day per dirigenti scolastici, docenti coordinatori, insegnanti ed educatori delle scuole di ogni ordine e grado con ingresso libero dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 17:30 per conoscere da vicino, con la guida dei nostri operatori, tutte le attività educative che offre ilaretino con DIDAper il nuovo anno scolastico. Ildeidiha, dal dicembre 2005, sede nello storico Palazzo Comunale di Arezzo, in pieno centro.