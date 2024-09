I giochi LEGO Harry Potter riceveranno presto un nuovo remaster

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 3 settembre 2024) WB Games ha annunciato la rimasterizzazione di entrambi i suoi popolari. Originariamente pubblicato nel 2010,: Anni 1-4 adattava le prime quattro pellicole della serie cinematografica di grande successo. È stato seguito da: Anni 5-7 nel 2011, che ha poi portato al lancio di una versione, denominataCollection, nel 2016. Ora, a distanza di circa otto anni da questa uscita, WB Games sta cercando di riportare in auge questi titolipreferiti dai fan con alcuni nuovi miglioramenti per l’hardware moderno. Annunciata nell’ambito dell’evento “Back to Hogwarts“, WB Games ha rivelato che rilascerà nuovamenteCollection su piattaforme current-gen. In uscita l’8 ottobre,Collection arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC (via Steam) al prezzo di 39,99 dollari.