Forse sei molto giovane ma io per dieci anni ho fatto la giornalista sportiva E poi posso essere tifosa o devo chiedere il permesso? | Antonella Clerici risponde all’hater

(Di martedì 3 settembre 2024) La stagione tv deve ancora cominciare maè già “carica a pallettoni”. Lo si intuisce dalla risposta decisamente risoluta che la conduttrice di È sempre mezzogiorno, che riparte il 9 settembre prossimo, ha dato ad un suo follower su X. Ad innescare la discussione è stato un tweet che laha scritto commentando il selfie di Charles Leclerc col pubblico in festa dopo la vittoria della Ferrari al GP di Formula 1, a Monza. “Il selfie più bello”, ha scritto la conduttrice, che spesso utilizza l’ex Twitter proprio per commentare cose di tv e di sport, come hacon le Olimpiadi per tutta l’estate. Cosa non gradita da un utente, che su X ha scritto: “Ma su tutti gli sport deve fare un tweet?”. Risposta che non è passata inosservata e che ha scatenato la replica inaspettatamente piccata della, una che solitamente rifugge dalle polemiche social.