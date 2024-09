Firenze riparte ‘Musica Diffusa’ L’Ort torna nei quartieri della città

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024), 3 settembre 2024 - La rassegna “Musica Diffusa” dell'OrchestraToscana riper il terzo anno consecutivo, inserita nel cartellone “Autunno fiorentino” 2024 del Comune di. Primo concerto in programma il primo ottobre: in totale nove appuntamenti fino al 16 novembre distribuiti nei cinquefiorentini fuori dal centro storico, tutti a ingresso gratuito. Prenotazioni a partire da domani, 4 settembre. Una formula vincente: cultura e solidarietà insieme. Musica e eventi a stretto contatto con le persone, tutti a ingresso gratuito con prenotazione (a partire da mercoledì 4 settembre). La Fondazione ORT si aggiudica per il terzo anno consecutivo i contributi del bando “Autunno Fiorentino” organizzato dal Comune die realizzato grazie a finanziamenti del MinisteroCultura.